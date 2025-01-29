Valensiya’da Selden Zarar Gören Araçların Toplandığı Alan Adeta Araba Mezarlığına Döndü haberi

Valensiya’deki yerel yönetim ve Sigorta Hasar Tespit, Tazminat Konsorsiyumunun verilerine göre, sel felaketinden 90 bin kadarı özel olmak üzere 120 binin üzerinde araç hasar gördü.

İspanya’da 1. ayını dolduran sel felaketinin şoku devam ediyor

İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2,2 milyar avroluk yeni yardım paketi açıkladı

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Selden en fazla etkilenen Paiporta, Alfafar ve Masanasa ilçeleri başta olmak üzere Valensiya’daki boş arazilere ve depolara konulan araçlarda hasar tespit işlemleri hala sürüyor.

İspanyol basınında çıkan haberlerde sigorta yetkilileri, araçlardaki toplam zararın 1 milyar avronun üzerinde olduğunu belirtiyor.

Valensiya özerk yönetim hükümeti, sadece araç zararından kaynaklanan mağdurlara şimdiye kadar 43,1 milyon avroluk direkt yardım yapıldığını duyururken, mağdurlar, merkezi hükümetin açıkladığı yardımların henüz ulaşamamasından yakınıyor.

İspanya’da merkezi hükümet, araçlarını kaybeden ve işlerinden dolayı acil yeni araca ihtiyaç duyan mağdurlar için 2 ila 10 bin avro arasında değişen miktarlarda direkt yardım kararı almıştı.

Valensiya’da 1400’e yakın oto galerinin yardım paketine katılmak için başvurduğu, yarısının onay aldığı, diğer taleplerin ise incelenmeye devam ettiği belirtiliyor.

İspanya tarihindeki en büyük afetlerden biri olarak gösterilen 29 Ekim 2024’teki sel felaketinde 224 kişi hayatını kaybederken, hala 3 kişi kayıp gözüküyor.

Selden dolayı 8 bin iş yeri ve 1500 kadar ev harap olmuş, çok sayıda kara yolu, demir yolu ve köprü çökmüştü.

Hükümet, sel felaketinden kısa süre sonrasında açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75’i Valensiya’da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

Muhabir: Şenhan Bolelli