Ukrayna: Rus Ordusunun, Sumi Kentine Düzenlediği Hava Saldırısında 4 Kişi Öldü Haberi

KİEV (AA) – Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna’nın Sumi kentine gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının kentteki 10 katlı bir apartmana yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı açıklamada, Rusya’nın Sumi’ye saldırısına tepki gösterdi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, saldırıyı korkunç bir trajedi olarak değerlendirdi.

Zelenskiy mesajında, “Dünyanın, bu terör nedeniyle Rusya’ya baskı yapmaktan çekinmemesi çok önemlidir. Ukrayna’ya ve Ukraynalılara destek veren tüm liderlere minnettarım.” ifadesini kullandı.

Muhabir: Davit Kachkachishvili