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09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
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Anasayfa » Yerel Haber » Uğur Yücel, Mehmet Özgür Ve Hülya Avşar’ın Oynadığı “Aşkın Dünkü Çocukları” Izleyiciyle Buluşacak Haberi

Uğur Yücel, Mehmet Özgür Ve Hülya Avşar’ın Oynadığı “Aşkın Dünkü Çocukları” Izleyiciyle Buluşacak Haberi

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 8 film izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Uğur Yücel, Mehmet Özgür Ve Hülya Avşar’ın Oynadığı “Aşkın Dünkü Çocukları” Izleyiciyle Buluşacak Haberi

Levent Onan yönetmenliğinde vizyona girecek “Aşkın Dünkü Çocukları”, 1970’li yıllardan bugüne ulaşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak beyaz perdeye taşıyacak.

Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in, hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çeken filmde Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Nehir Gökdemir, Jessica May, Atilla Şendil ve Meral Çetinkaya rol aldı.

“Temel: Sümela’nın Şifresi Yeniden”

Haftanın komedi filmlerinden “Temel: Sümela’nın Şifresi Yeniden”, sevdiği kızın babasının gözüne girmek için çabalarken kendisini beklenmedik olayların içinde bulan Temel’in hikayesini işliyor.

Bilal Kalyoncu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Alper Kul, Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Şinasi Yurtsever ve Adem Yılmaz paylaştı.

“Kusursuz Arkadaş”

Yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği “Kusursuz Arkadaş”ın senaryosunu Hancock ile Zach Cregger, Roy Lee, Raphael Margules ve J.D. Lifshitz kaleme aldı.

Film, Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.

“The Brutalist”

Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce’ın başrollerinde yer aldığı “The Brutalist” bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Brady Corbet yönetmenliğindeki film, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “Amerikan rüyasını” yaşamak için ABD’ye göç eden mimar Laszlo’nun yolculuğunu ve hayat hikayesini ele alıyor.

“Dönüş”

Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer’ın başrollerinde oynadığı “Dönüş”, modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor.

Uberto Pasolini imzalı filmin konusu özetle şöyle:

“Kral Odysseus, 20 yıllık yokluğun ardından bitkin ve tanınmaz bir halde Ithaca kıyılarına vurur. Karısı Penelope artık kendi evinde bir mahkumdur ve yeni bir koca, yeni bir kral seçme konusunda hırslı talipleri tarafından taciz edilmektedir. Babasız büyüyen oğulları Telemachus, onu krallık arayışlarında engel olarak gören taliplerin elinde ölümle karşı karşıya kalır. Odysseus, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır…

“Aşkın İzi”

Nick Cassavetes’in çektiği, Chase Stokes, Sydney Taylor ve Hannah Kepple’ın rol aldığı “Aşkın İzi”, tıp öğrencisi Shaw Landon ile asi dövme sanatçısı Rule Archer’ın arasındaki aşkı anlatıyor.

“Köpek Adam”

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen “Köpek Adam”, sadık bir köpekle onun polis memuru sahibinin ameliyatla birleştirilmesiyle ortaya çıkan Köpek Adam’ın yaşadıklarını işliyor.

“Ruh Yiyici”

Justin Denton tarafından çekilen haftanın korku filmi “Ruh Yiyici”, yoksul bir inşaat işçisinin, ölmekte olan bir iş imparatoruyla onun milyar dolarlık iş imparatorluğunu ve mülkünü miras almak için anlaşma yapmasını konu ediniyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel

Aşk
Hikayesini
İş

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