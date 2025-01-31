SON DAKİKA
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi

Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise aynı ülkeden Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray 14’üncü ve Fenerbahçe 24’üncü olarak play-off’lara kaldı, 28’inci sırayı alan Beşiktaş ise elendi.

İlk 8’e giren takımlar son 16 turuna yükseldi

Ligde ilk 8’e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8’e giren ekipler oldu.

9-24’üncü sıradaki takımlar play-off turunda

Ligde 9-24’üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24’ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Muhtemel rakipler

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bugün çekilecek play-off turu kurasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ligde 14. sırayı alan Galatasaray, 19’uncu AZ Alkmaar veya 20’nci Midtjylland ile eşleşecek.

Puan tablosunda 24. sırayı elde eden Fenerbahçe ise 9’uncu Bodo/Glimt ya da 10’uncu Anderlecht ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off’u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham’ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise play-off’u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Galatasaray: 2-1

Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-1

Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç): 3-0

Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç): 2-2

Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya): 1-0

Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe: 2-2

Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-1

Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya): 3-4

Twente (Hollanda)-Beşiktaş: 1-0

FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere): 0-2

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Fenerbahçe
Play-Off
Son 16
Turu

İlgili Haberler

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:36

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:28

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi

Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi