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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
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Türkiye’nin Afrika Ülkelerine Ihracatı Geçen Yıl 20 Milyar Dolara Yaklaştı Haberi

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara çıktı.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Türkiye’nin Afrika Ülkelerine Ihracatı Geçen Yıl 20 Milyar Dolara Yaklaştı Haberi

Türkiye, 2003’te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi’ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan işbirlikleri kıta ile ticarete katkı vermeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 56 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Afrika’ya yapılan satışlar, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7,4’ünü oluşturdu. Ülkenin Afrika ülkelerine ihracatı geçen yıl yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara ulaştı. Yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında 3,5 milyar dolarla Mısır’ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla Fas, 2,5 milyar dolarla Libya izledi.

En fazla ihracatı kimya sektörü gerçekleştirdi

Türkiye’nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,5 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 2 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri gerçekleştirdi.

Afrika ülkelerine makine ve aksamları sektörü 1,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,3 milyar dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 1,1 milyar dolarlık ve demir ve demir dışı metaller 912,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kıtaya en az dış satım gerçekleştiren sektörler ise 2,5 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 24,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 52 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri ve 107,1 milyon dolarla tütün mamulleri olarak sıralandı.

Geçen yıl Afrika’ya yapılan ihracatta ilk 10 ülke incelendiğinde, bu ülkelere yapılan dış satımın toplam ihracatın yüzde 77,3’e denk geldiği görüldü. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus olmak üzere 10 Afrika ülkesine 15 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları da meyvelerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi geçen yıl bir araya gelerek temaslarda bulunması, Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileriye taşıdı. Yapılan görüşmeler kendini ihracat verilerinde de gösterdi. Yaşanan gelişmelerle Mısır’a yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 21,8 arttığı görüldü.

İhracatın yıllık bazda oransal olarak en fazla artığı diğer ülkeler de yüzde 49,6 ile Gana, yüzde 9,1 ile Nijerya, yüzde 8,4 ile Libya, yüzde 6,9 ile Fas şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, 2023 ve 2024’te Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke şöyle (bin dolar):

Ülkeler 2023 (bin dolar) 2024 (bin dolar) Yüzde değişim
Mısır 2.892.480,90 3.522.728,68 21,8
Fas 2.889.850,62 3.087.858,76 6,9
Libya 2.275.450,49 2.465.697,80 8,4
Cezayir 2.548.159,56 2.455.370,51 -3,6
Tunus 1.173.722,37 1.039.085,36 -11,5
Nijerya 626.538,87 683.710,33 9,1
Güney Afrika Cumhuriyeti 758.298,44 619.782,60 -18,3
Gana 262.786,82 393.180,90 49,6
Cibuti 448.044,87 377.932,30 -15,6
Senegal 408.387,45 368.825,59 -9,7

Muhabir: Mücahit Enes Sevinç

Afrika
İhracat
Mısır
Türkiye
Ülke

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