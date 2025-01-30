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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Anasayfa » Yerel Haber » Türkiye’den, Abd’deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Için Taziye Mesajı Haberi

Türkiye’den, Abd’deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Için Taziye Mesajı Haberi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Türkiye’den, Abd’deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Için Taziye Mesajı Haberi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

ABD’de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmüştü.

Yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etmişti.

Muhabir: Mehmet Şah Yılmaz

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