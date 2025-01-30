Türkiye’den, Abd’deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Için Taziye Mesajı Haberi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.
ABD’de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmüştü.
Yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etmişti.
Muhabir: Mehmet Şah Yılmaz
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