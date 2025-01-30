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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Türkiye’de E-Ihracat 2024 Yılında 6,4 Milyar Dolara Yaklaştı Haberi

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Türkiye’de E-Ihracat 2024 Yılında 6,4 Milyar Dolara Yaklaştı Haberi

Önal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle girişimcilere yönelik kentte bir otelde düzenlenen “E-İhracat Zirvesi” toplantısında girişimcilere e-ihracatın öneminden bahsetti.

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Önal, “Türkiye’de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat 2023 yılında 5 miyar dolar, 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından 2 yıl geçtiğini ve kentin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görmenin memnuniyetini yaşadığını aktaran Önal, bu tarz organizasyonların kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş’ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanımız 2025 yılı hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat kur nedeniyle biraz daha revize etmek durumunda kaldık. Fakat bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2028 yılında da geleneksel ihracatta payımızın yüzde 10 hedefi var. Yani 2029 yılının başında e-ihracatın geleneksel ihracattaki payı yüzde 10 olacak. Bu hedefi yakalamanın çok kolay olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz işimizi dijitale taşıyalım. Devlet destekleriyle de bu hedeflerin daha da ulaşabilir olduğunu düşünüyorum.”

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer de kentteki girişimcileri destekleyerek e-ticaret ve e-ihracat oranlarını artırmak istediklerini belirtti.

Kentte üretilen birçok ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edildiğini anlatan Gümüşer, şöyle konuştu:

“Bu konuda devletimizin ciddi destekleri var. E-ihracatta destek önemli çünkü komisyonlar çok yüksek. Komisyonlarla ilgili devletimizden reklam gibi veya nakliye gibi önemli destekler sağlanıyor. Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması önemli. Çelik mutfak eşyaları alanında üretilen ürünlerimizin perakende ihraç edilmesi bizim için çok önemli.”

Muhabir: Sinan Doruk

Destek
E-İhracat
Ticaret

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