Türkiye Ile Mısır 15 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Için Yeni Işbirliklerine Odaklandı Haberi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin geçen yıl gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretler, iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni işbirliği kapıları açtı.

Ziyaretlerde eğitimden ulaştırmaya, tarımdan sanayiye, enerjiden sağlığa kadar birçok alanda anlaşmalara imza atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret ve ekonomi, işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor.” ifadesini kullandı. Lider diplomasisinin ardından çeşitli sektörlerden heyetlerin karşılıklı ziyaretleri de ağırlık kazandı.

Mısır’a yönelik bu yıl içinde tüm sektörleri kapsayan ticari heyetlerinin yanı sıra sektörel ziyaretlerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye’den bir genel ticaret heyeti halen Mısır’da yeni işbirliği imkanlarını değerlendiriyor. Karşılıklı iş görüşmeleri yapılan ziyaret bugün sona erecek.

Ziyaret sonrası 3-7 Şubat’ta otomotiv sektörünü temsilen bir grup iş insanı Kahire’ye gidecek. Bu ziyarette de otomotiv sektöründeki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Görüşmelerde Mısır’daki otomotiv parçalarına yönelik ithalatçı, toptancı ve distribütör firmalarla görüş alışverişinde bulunularak toptancı ziyaretleri yapılacak. Ziyaretin, sektörde yeni ihracat kapılarını açmanın yanı sıra mevcut potansiyeli artırması bekleniyor.

Ticaret hacmi 8,6 milyar doları aştı

Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ülkeler listesinde yer alan Mısır’a ziyaretler sonrası ticaret hacmindeki artış da dikkati çekti.

2022’de 7 milyar 108 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023’te 7 milyar dolara geriledi. Bu tutar ziyaretlerin yoğun olarak gerçekleştiği 2024’te 8 milyar 608 milyon dolara çıktı. Erdoğan ile es-Sisi’nin son görüşmesinde bu tutarın 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin altı çizildi.

“Türk yatırımları 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, AA muhabirine, Türk şirketlerinin özellikle son yıllarda Mısır’a ilgisinin yoğunlaştığını söyledi.

Mısır’daki Türk yatırımlarına dikkati çeken Denizer, “Türk yatırımları 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu yıl ve gelecek yıl da minimum 500 milyon dolarlık yeni yatırım planlanıyor.” dedi.

Söz konusu yatırımların genellikle ülkedeki şirketlerin kapasitelerini artırmasından kaynaklandığına vurgu yapan Denizer, yatırımların tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Denizer, ülkede beyaz eşya, turizm, perakende ve plastik sektörlerinde de yatırımlar olduğu bilgisini vererek, Mısır’da bu yolla yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

İş konseyi olarak Mısır’da bakanları ziyaret ettiklerini aktaran Denizer, “Bu ziyaretlerde iki ülke arasında hem forum hem yuvarlak masa toplantıları planlıyoruz. Tarihler net değil ama bu yıl en az 5-6 ziyaret öngörülüyor.” diye konuştu.

Denizer, Türk mallarının Mısır’da marka imajı ve kalite algısının yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Mısır, Türkiye’ye pozitif ayrımcılık yapsa bugün dış ticarette 15 milyar dolarlara ulaşmak çok kolay. İhracatın iki tarafta da sanayi mallarında olması önemli. İki ülke buna değer veriyor. 15 milyar dolar, biraz daha uzun dönemde 20 milyar dolar bile hedefler arasında olabilir. Türkiye için de Mısır ticareti oldukça önemli.”

“Türk ihracatçıları Mısır’ı üretim üssü olarak değerlendiriyor”

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Mısır Temsilcisi Osman Evren Arıkan da iki ülke arasındaki ticaret ve sanayi işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu, 10 yıllık dönemde siyasi ilişkilerden bağımsız şekilde ticaretin sürdüğünü söyledi.

Türk ve Mısır hükümetlerinin karşılıklı olumlu mesajlar verdiğini anımsatan Arıkan, bunun iş dünyasına güven verdiğini ve yeni ticari ortaklıkların önünü açtığını ifade etti.

Arıkan, Mısır’ın dinamik iç pazara sahip olduğuna işaret ederek, “Türk ihracatçıları Mısır’ı yalnızca ürünlerini satabilecekleri pazar olarak değil, aynı zamanda bir üretim üssü ve Afrika pazarına giriş kapısı olarak değerlendiriyor.” ifadesini kullandı.

Lojistik imkanlar düşünüldüğünde Mısır’ın Türk sanayisi için genişleme üssü olduğunu ve Türk firmaların bu fırsatı değerlendirmesinin önem taşıdığını vurgulayan Arıkan, Mısır’da üretime başlayan diğer ülke firmalarının rekabet oluşturabileceğini anlattı.

Arıkan, Türk firmalarının Mısır’da yatırım ve istihdam olanakları sağladığını, Mısır hükümetinin de bu katkının farkında olduğunu dile getirdi.

Bu yılın Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılına denk geldiği bilgisini veren Arıkan, bunun ekonomik işbirliğini artırmak için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Arıkan, Türkiye’den heyetlerin Mısır’ı ziyaretlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Mısır’daki döviz sorununun azalmasıyla Mısırlı iş insanlarının da Türkiye ziyaretlerinin artmasını bekliyoruz. Bu yıl üst düzey ziyaretlerin yanı sıra iki ülke iş dünyasını bir araya getiren yatırım zirveleri ve sektörel toplantıların düzenlenmesini bekliyorum. Ayrıca, 2025 boyunca ortak kültürel ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirebilir.”

“2025’in ticari ilişkiler için altın yıl olmasını bekliyorum”

Türk-Mısır İş Konseyi Eş Başkanı Adel El-Lamei de Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretinin, siyasi ilişkilerin canlanmasında önemli rol oynadığına işaret ederek, bunun, ekonomik ilişkiler üzerinde de olumlu etkisinin olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında yatırımların da arttığına dikkati çeken El-Lamei, yatırımların tekstil, konfeksiyon ve metal sanayi gibi sektörlerde yoğunlaştığını bildirdi.

El-Lamei, Türk yatırımcıların Mısır’ın coğrafi konumundan ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarından olumlu etkilendiğini aktardı.

Bu yılın Türkiye-Mısır diplomatik ilişkileri için önemine işaret eden El-Lamei, “Bu bağlamda, 2025’in iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için altın bir yıl olmasını bekliyorum. Mısır’da ağırlanan Türk ticaret heyeti bu çabaların bir göstergesidir.” dedi.

El-Lamei, Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Mısır ve Türkiye ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştırılması hedeflenmektedir. Türk sanayisinin rekabetçi fiyat avantajları, Mısır piyasasında büyük rol oynuyor, önümüzdeki dönemde liderlerin rehberliği ve vizyonuyla bu hedefe ulaşılması beklenmektedir.”

Muhabir: Mert Davut,Sehernur Karsu,Amer Fouad Fouad Solyman