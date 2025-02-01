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09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
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Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi

ABD Başkanı Donald Trump, Panama'nın Panama Kanalı ile ilgili ABD'yle arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini kaydederek, kanalı geri alacaklarını belirtti.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi

WASHINGTON (AA) – Beyaz Saray’da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Panama Kanalı ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD’nin Panama Kanalı’nı çok büyük masraflarla ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir inşa projesi ile yaptığını ve sonra bir anlaşmayla Panama’ya verdiğini söyledi.

Panama’nın kanalı Çin’e adeta teslim ettiğini savunan Trump, “Biz kanalı Çin’e vermedik, Panama’ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70’i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız. Zaten birçok şey yapmayı teklif ettiler, ancak geri almamızın uygun olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ilk yurt dışı ziyaretini bu sebeple Panama’ya yapacağını hatırlatan Trump, Rubio’nun bu ülkedeki yetkililerle bu konuları detaylı şekilde ele alacağını söyledi.

Trump, Mısır ile Ürdün’ün Filistinlileri kabul edeceğinden emin

Trump, Mısır ile Ürdün’ün Gazze’deki Filistinlileri almayı kabul etmediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, “Onlar Gazze’den insanları alacak, bence Mısır da alacak. Birisi onları almayacaklarını söyledi ama bence alacaklar. Alacaklarından eminim.” dedi.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında da iki ülkenin Gazze’deki Filistinlileri alacağına inandığını söylemiş, “Biz onlar için çok şey yapıyoruz, onlar da bunu yapacaklar.” değerlendirmesini yapmıştı.

Muhabir: Hakan Çopur

Panama

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