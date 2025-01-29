Trump Media, Fintech Markası “Truth.fi”Yı Duyurdu Haberi

Sosyal medya platformu Truth Social’ın ana şirketi Trump Media, “Truth.Fi” adında yeni bir finansal hizmetler markasını hayata geçireceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Trump Media’nın faaliyetlerini finansal hizmetler alanına genişlettiği aktarıldı.

Trump Media yönetim kurulunun şirketin finansal hizmetler ve finansal teknoloji (FinTech) stratejisini onayladığı belirtilen açıklamada, bu strateji kapsamında “Truth.Fi” adlı yeni bir finansal hizmetler ve FinTech markasının hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 31 Aralık 2024 itibarıyla 700 milyon doları aşan nakit ve nakde eşdeğer rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla yönetim kurulunun, finansal hizmetler şirketi Charles Schwab aracılığıyla 250 milyon dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, bu fonların geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra özelleştirilmiş ayrı yönetilen hesaplar, özelleştirilmiş borsa yatırım fonları ile Bitcoin ve benzer kripto para birimleri veya kripto ile ilgili menkul kıymetlere tahsis edilebileceği aktarıldı.

“Truth.Fi”ın ürün ve hizmetlerinin, yeni anlaşmaların tamamlanması, finansman seviyelerinin belirlenmesi ve gerekli finansal düzenleyici onaylarının alınmasıyla birlikte 2025 yılı içinde kademeli olarak kullanıma sunulmasının planlandığı kaydedildi.

Trump Media’nın “Truth.Fi”ı duyurmasının ardından Nasdaq’da işlem gören hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kazandı.