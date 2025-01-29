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08:50 Kolombiya Lideri Petro, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilme Şeklini “Toplama Kamplarına” Benzetti Haberi
08:50 Terör Örgütü Pkk/Kck’ya Yönelik “Gürz-43” Operasyonlarında 12 Mağara, Sığınak Ve Barınma Alanı Imha Edildi Haberi
08:22 Lübnan’da Hükümet Kurmakla Görevlendirilen Selam, “Partisiz Hükümet” Kuracağını Açıkladı Haberi
08:22 Sağlık Bakanlığının “Özel Hastaneler Yönetmeliği” Resmi Gazete’de Haberi
01:50 Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Son Hafta Tamamlandı Haberi
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Trendyol Süper Lig’de 22. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı Haberi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Trendyol Süper Lig’de 22. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı Haberi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam

Muhabir: Bozhan Memiş

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