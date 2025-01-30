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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
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Trabzonspor, 259 Günlük Deplasman Galibiyeti Hasretini Kayseri’de Sonlandırmak Istiyor Haberi

Trendyol Süper Lig'de 19 maçta 25 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada bu sezon hiç kazanamazken 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet hasreti yaşıyor.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Trabzonspor, 259 Günlük Deplasman Galibiyeti Hasretini Kayseri’de Sonlandırmak Istiyor Haberi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024’ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Bellona Kayserispor’u mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine Kayseri’de son vermiş olacak.

9 maçta 4 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor’a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4’ünü hanesine yazdırabildi.

Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı 9 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor’a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul’dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 7 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor’a ve Reeder Samsunspor’a 2-1, Çaykur Rizespor’a 3-1, Galatasaray’a 4-3 yenildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Deplasman
Galibiyet
Saha
Trabzon

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