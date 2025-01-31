SON DAKİKA
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi

Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Gazze'de sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması için uluslararası toplumun hızla adım atması gerektiğini belirtti.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi

TBMM (AA) – Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’deki dramın, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin başlamasıyla biraz olsun hafiflediğini ancak bölgedeki insani krizin sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Gazze’de 2 bin 500 çocuk ölüm riski altında ve hala ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.” açıklamasını hatırlatan Yüksel, ateşkesin sağladığı geçici rahatlamaya rağmen sağlık sisteminin çöküşü ve gerekli tıbbi yardımların ulaşamaması nedeniyle çok sayıda çocuğun basit tedavilerle hayatta kalabilecekken yaşamını yitirme riskiyle karşılaştığını vurguladı.

Yüksel, uzman doktorların açıklamalarına göre de Gazze’deki çocukların birçoğunun çok acil tıbbi tahliye beklediğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

“Uluslararası hukuk ve insan haklarının ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir kanıtı da dünyada 30’dan fazla bölgede görev yapmış Stanford Üniversite Hastanesi acil doktoru Dr. Ayesha Khan’ın ‘Gazze’de gördüklerimin eşi benzeri yok’ ifadelerinde açıkça yer almaktadır. Tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinin eksikliği, açlık ve güvenlik kısıtlamaları Gazze’deki insanlık krizinin ateşkese rağmen devam ettiğini gösteren insanlık suçlarıdır. Her ne kadar ateşkes bir umut ışığı sunmuş olsa da Gazze’deki sağlık ve güvenlik krizi henüz sona ermiş değildir. Bölgedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması adına uluslararası toplumun hızla adım atması gerekmektedir.”

İnsanlık onurunun ve değerlerinin korunmasının önemine işaret eden Yüksel, çocukların hayatının hiçbir politik hesaplaşmanın veya gücün gerisinde olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ve insanlık dramlarına duyarsız kalmadığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

“Bizler, Gazze’deki bu insani krizin çözülmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki tüm masum sivillerin hayatını tehdit eden bu savaşa son verilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bir an önce etkili bir ateşkes, tıbbi tahliyeler için güvenli alanlar ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için somut adımlar atılmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk kaideleri bu zulmü durdurmak için kararlı ve etkili bir şekilde işletilmelidir. Dünya, sivillerin ve çocukların yardımına koşmak için daha fazla beklememelidir.”

Muhabir: Kemal Karadağ

Ateşkes
İnsan
Sağlık

İlgili Haberler

İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi
Gündem
31 Ocak 2025, 22:20

İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi

Balkanlar’da 6 Ülkede Artan Gıda Fiyatlarına Tepki Için Bir Günlük Boykot Başlatıldı Haberi
Gündem
31 Ocak 2025, 19:04

Balkanlar’da 6 Ülkede Artan Gıda Fiyatlarına Tepki Için Bir Günlük Boykot Başlatıldı Haberi

Biden’ın Mayıstaki Ateşkes Teklifi Sonrası Gazze’de 8 Ayda 11 Bin Filistinli Öldürüldü Haberi
Gündem
31 Ocak 2025, 17:04

Biden’ın Mayıstaki Ateşkes Teklifi Sonrası Gazze’de 8 Ayda 11 Bin Filistinli Öldürüldü Haberi

Gazze Şeridi’ndeki Hasta Ve Yaralılardan Oluşan Ilk Grup Yarın Refah Sınır Kapısı’ndan Geçiş Yapacak Haberi
Gündem
31 Ocak 2025, 16:54

Gazze Şeridi’ndeki Hasta Ve Yaralılardan Oluşan Ilk Grup Yarın Refah Sınır Kapısı’ndan Geçiş Yapacak Haberi

Gazze’deki Ekolojik Kırımda Gelecek Nesillerin Yaşam Alanları Tahrip Oldu Haberi
Gündem
31 Ocak 2025, 12:20

Gazze’deki Ekolojik Kırımda Gelecek Nesillerin Yaşam Alanları Tahrip Oldu Haberi

Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 23:50

Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Kadrosuna Kattı Haberi
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Kadrosuna Kattı Haberi
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi