Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi

TAHRAN (AA) – Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği gün içinde kırmızı seviyeye çıktı.
Hava kalitesi endeksinin ortalama 160 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığı ve buna göre, başkentin havasının herkes için sağlıksız ve riskli duruma geldiği kaydedildi.
Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran’da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Muhabir: Ahmet Dursun
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