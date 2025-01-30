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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
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Anasayfa » Gündem » Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi

Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bunun herkes için sağlıksız kabul edilen "kırmızı" seviye olduğu belirtildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi

TAHRAN (AA) – Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği gün içinde kırmızı seviyeye çıktı.

Hava kalitesi endeksinin ortalama 160 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığı ve buna göre, başkentin havasının herkes için sağlıksız ve riskli duruma geldiği kaydedildi.

Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran’da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Muhabir: Ahmet Dursun

Hava

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