Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi

TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.

Muhabir: Mücahit Hüseyin Eroğul