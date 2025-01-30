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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
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Shell’in Karı 2024’Ün Son Çeyreğinde Sert Düştü Haberi

Enerji şirketi Shell'in 2024'ün son çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Shell’in Karı 2024’Ün Son Çeyreğinde Sert Düştü Haberi

LONDRA (AA) – Shell, 2024’ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu dönemdeki karı 3,66 milyar dolar oldu. Bu kar, 2023’ün aynı dönemindeki 7,3 milyar dolarlık kara göre yaklaşık yüzde 50 düştü.

Shell’in karı bu dönemde, düşük fiyatlar ve kar marjinleri, yüksek arama faaliyeti zararları, süresi dolan riskten korunma sözleşmelerinin sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti ve optimizasyon sonuçlarını etkilemesi nedeniyle azaldı.

Şirketin 2024’teki karı ise yıllık bazda yüzde 16 azalarak 23,7 milyar dolar oldu. Beklenti, Shell’in yıllık karının 24,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, düşük kazançlara rağmen nakit akışının sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket organizasyonunda devam eden sadeleşmeyle 2022’den beri 3 milyar doların üzerinde maliyet azalışı sağladıklarını kaydeden Sawan, 3,5 milyar dolarlık yeni bir geri alım programı açıkladıklarını ifade etti.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya

Kar
Milyar Dolar

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