Sgk’nin Geri Ödeme Listesine 56 Ilaç Daha Alındı Haberi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK’nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Yapılan düzenlemeyle 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.
Muhabir: Sefa Bilgitekin
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