SON DAKİKA
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Senegal’de “Koyunların Kralı Ladoumlar” Podyuma Çıktı Haberi

Senegal’de “Koyunların Kralı Ladoumlar” Podyuma Çıktı Haberi

Boy, kilo, göğüs yarıçapı ve omurga uzunluğunun ölçüldüğü yarışmanın birincisi, 156 kilogram ağırlığındaki "Niang Ballo" isimli ladoum oldu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Senegal’de “Koyunların Kralı Ladoumlar” Podyuma Çıktı Haberi

DAKAR (AA) – Senegal’de düzenlenen yarışmada “koyunların kralı” olarak bilinen, ülkenin en iyi ladoumu seçildi.

Başkent Dakar’da “Irkları Geliştirme ve İyileştirme Birliği (SALADAM)” tarafından 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı düzenlendi.

Güvercinden tavşana, attan köpeğe birçok hayvanın sergilendiği fuara dünyanın en pahalı koyun cinslerinden ladoum damgasını vurdu.

Birçok yetiştiricinin katıldığı fuarda en iyi yetişkin erkek ladoumu seçmek için yarışma düzenlendi. Bakıcıları tarafından yarışma alanına alkışlar ve tezahüratlarla getirilen ladoumların en başta ağırlıkları, ardından da göğüs yarıçapları, boyları ve omurga uzunlukları ölçüldü.

Her bir ladoumun ölçüleri not edildikten sonra uzman jüri, en iyisini seçmek için puanlama sistemine geçti.

Yetişkin kategorisinde 18 ladoumun katıldığı yarışmada birincilik 38 aylık “Niang Ballo” isimli 156 kilogram ağırlığındaki koyunun oldu.

Cumhurbaşkanının huzurunda yeniden podyuma çıkacaklar

Yarışmada dişi ve erkek ladoumlar, farklı günlerde yarışırken her cins kendi arasında da “kuzu”, “genç” ve “yetişkin” kategorilerine ayrılıyor.

Her kategoride ilk üçe giren ladoum sahipleri, sırasıyla 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), 700 bin CFA (1115 dolar) ve 450 bin CFA (715 dolar) para ödülü kazanıyor. Her kategorinin birincisi, 1 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın da katılacağı törenle yeniden podyuma çıkacak.

Küçük bir atı andıran, 24 aydan büyük ladoumların yarıştığı yetişkin kategorisindeki koyunların boyları 1,50 metreyi, ağırlıkları 180 kilogramı bulabiliyor.

Yarışmaya katılan “Lokuman” isimli ladoumun sahibi Pape El Hadj Loum da Türkiye’de yaşadığını ancak fuar için geldiğini söyledi.

Loum, 138 kilogram ağırlığında olan 3 yaşındaki koyununun daha önce katıldığı 3 fuarda dereceye girdiğini dile getirdi.

Bir ladoumun ağırlığının 180 kilograma kadar çıkabildiğini kaydeden Loum, bu cinsin damızlık için yetiştirildiğini vurguladı.

90 bin dolara alıcı bulabiliyor

Moritanya’dan “toubaire” ve Mali’den “balibali” isimli iki türün karışımından doğan ladoum, Senegalliler için koyundan fazlasını ifade ediyor. Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine ahırlarda değil özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.

Senegal toplumunda ladoum sahipliği, “lüks araca sahip olmak” gibi algılanıyor. Ladoumlar, kesim için değil diğer ırkları güzelleştirmek amacıyla damızlık olarak kullanılıyor.

Ülke çapında neredeyse her bölgede en güzel ve en iyi ladoumu seçmek için yıl boyunca çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Ülkenin kırsal bölgelerinde halen nüfus cüzdanı bulunmayan Senegallilere rastlansa da bir ladoumun soyağacı, yetiştiricisi tarafından doğduğu günden itibaren kayda alınıyor.

Ladoumlar, soyağacı bilgisiyle ve yarışmalarda aldıkları derecelerle satışa çıkıyor. Bir ladoumun anne, babası ve kardeşlerinin yarışmalardan elde ettiği dereceler, fiyatını belirlerken önemli rol oynuyor.

“Maison Blanche (Beyaz Saray), “Hamilton”, “Arafat”, “Ronaldo”, “Scarface”, “Mao”, “Rambo”, “Sankara”, “Kleopatra” gibi birbirinden ilginç isimler verilen ladoumlardan bazılarının Facebook’ta hayran sayfası bile bulunuyor.

Ladoum, dünyanın en pahalı koyun türlerinden. Ülkede bugüne kadar satılan en pahalı ladoum Galactic’in 90 bin dolara alıcı bulduğu biliniyor.

Muhabir: Fatma Esma Arslan Özdel

Fuar
İsim
Koyun
Ladoum
Yarışma

İlgili Haberler

Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:36

Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi

Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:36

Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi

Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:35

Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi

Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:35

Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi

Ab, Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Paketi Hazırlığında Olduğunu Açıkladı Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:20

Ab, Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Paketi Hazırlığında Olduğunu Açıkladı Haberi

Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi
Gündem
30 Ocak 2025, 22:20

Tahran’da Hava Kirliliği “Kırmızı” Seviyeye Çıktı Haberi

Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze’nin Yeniden Imarının 10 Ila 15 Yılı Alabileceğini Söyledi Haberi
Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze’nin Yeniden Imarının 10 Ila 15 Yılı Alabileceğini Söyledi Haberi
İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi
Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi