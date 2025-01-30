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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Sahipsiz Köpeklerin Saldırdığı Hamile Kadın, Bebeğini Kaybetme Tehlikesi Yaşıyor Haberi

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Anadolu Ajansı Editör
Sahipsiz Köpeklerin Saldırdığı Hamile Kadın, Bebeğini Kaybetme Tehlikesi Yaşıyor Haberi

Mutlu Mahallesi’nde 28 Ocak’ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep’ten Ankara’ya göç ettiklerini dile getiren 3 çocuk annesi Kaya, hamile olduğunu, doktor kontrolüne giderken yolda sahipsiz köpeklerinin önüne çıkıp kendisine saldırdığını ifade etti.

Olay yerinden geçen bir sürücüsü tarafından kurtarıldığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

“Bir anda köpekler önümü kesip beni bırakmadı, çok kalabalıklardı. Duvar dibine sıkışıp kaldım. Bağırıyorum, ağlıyorum ama kimse beni duymadı. Bir kaç araba geçti ancak hiç biri durmadı. En son bir arabaya ‘abi beni kurtar’ diye bağırdım. O durdu ve beni kurtardı. Allah razı olsun.”

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bebeğinin düşme tehlikesinin olduğunu söyleyen Kaya, “Köpekler gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok tedirgin oluyorum. Kaç gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Çok zor durumdayım, sürekli ağlıyorum. Psikolojim bozulmuş. Bebeğimi düşürme tehlikesi yaşıyorum. Onun için hastaneye gidip geliyorum.” dedi.

Kaya, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı

Mamak’ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı Kaya’nın, yardım istediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüde, yoldan geçen bir sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürüp hamile kadını kurtardığı anlar da yer almıştı.

Muhabir: Emrullah Cesur

Köpeklerin

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