Sağlık Bakanlığının “Özel Hastaneler Yönetmeliği” Resmi Gazete’de Haberi

Sağlık Bakanlığının Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alacak.

Akreditasyon belgesi alamayan hastanelerde, hastaların görebileceği şekilde “Bu hastanenin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur” ibareli bilgilendirme tabelası asılacak.

1219 sayılı Kanun’un 28. maddesinde sayılan suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş gerçek kişiler, kamu görevinden yasaklı gerçek kişiler ile ortaklık yapısında bu kişilerin bulunduğu tüzel kişiler adına özel hastane açılmasına izin verilmeyecek.

Bu kişiler, ruhsatlı özel hastanelerin ruhsatlarını devralamayacak, adına özel hastane ruhsatı bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapısında yer alamayacak.

“Kötü muamele” gibi hasta hakkı ihlalinin yapıldığı tespit edilen özel hastanelerde, ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Sağlık Bakanlığının kararı üzerine valilikçe durdurulacak. Ayrıca ilgililer hakkında ilgili mevzuat uyarınca idari ve adli işlemler yapılacak.

Hasta odaları, poliklinikler ve bekleme salonlarında, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekod bulundurulacak.

Sağlık hizmetinin uygunluğu denetlenecek

Özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi endikasyonlara veya uygulamalara uygunluğunun tespiti amacıyla gerektiğinde denetim gerçekleştirilecek. Denetim, hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf, tıbbi görüntüleme, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden, e-denetim sistemi kullanılarak veya yerinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyon görüşleri alınarak “tıbbi endikasyon ve uygulama denetim formu” oluşturulacak.

Denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşlarından veya üniversitelerden konusunda uzman en az 3 kişilik tıbbi endikasyon ve uygulama denetim komisyonu kurulacak.

Yapılan denetimler esnasında, hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan ve hizmetin gecikmeksizin derhal durdurulmasını gerektiren acil ve telafisi güç durumların tespiti durumunda, bakanlık kararı üzerine hastanenin ilgili birimi veya tamamının faaliyeti durdurulacak.

Öte yandan, yeni yönetmelikle birlikte, 27 Mart 2002 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Muhabir: Abdullah Sarica