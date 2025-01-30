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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki milli sporcu Sedat Tümkaya, 9 Türkiye şampiyonluğu ve birçok uluslararası başarısının ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Doğuştan yüzde 24 engeli bulunan ve bileğinde kısalık olan Tümkaya’nın 8 aylıkken başlayan ameliyat süreci 2008’e kadar devam etti. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olma ihtimaline rağmen sporla hayata tutunan Tümkaya, 2010’da badmintonla tanışarak, bir sene sonra müsabakalara katılmaya başladı.

Son olarak 26 Ocak’ta, Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası’nda, çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu, Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Para badmintoncu Sedat Tümkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefinin daha fazla uluslararası organizasyonda yer almak olduğunu söyledi.

Sporun hayatını değiştirdiğini anlatan Tümkaya, “2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na katılmayı amaçlıyorum. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyorum.” dedi.

“Doğru destek ve motivasyonla engeller aşılabilir”

Tümkaya, Çorum’da 31 Ocak-2 Şubat’ta düzenlenecek Türkiye Bedensel Engelliler Badminton Şampiyonası’nda da derece elde etmek için mücadele edeceğini vurguladı.

Daha önce 9 kez Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Tümkaya, engelli bireylerin mutlaka spor yapması gerektiğine dikkati çekerek, sporun yalnızca fiziksel değil, ruhsal gelişime de katkı sağladığını ifade etti.

Antrenörüyle engelli bireyleri spora teşvik etmek için çalışmalar yürüttüğünü anlatan milli sporcu, “Ev ev dolaşıp hem bireylerle hem de aileleriyle konuşarak spor yapmaya yönlendiriyoruz. ‘Ben başardıysam herkes başarabilir’ anlayışıyla hareket ediyorum.” diye konuştu.

Küçük yaşlarda içine kapanık biri olduğunu anlatan Tümkaya, sporun hayatını değiştirdiğini, önceden kalabalıktan uzak dururken spora başladıktan sonra öz güven kazandığını ve ülke ülke gezebildiğini bildirdi.

Ailelerin engelli bireylere destek olması gerektiğini dile getiren Tümkaya, “Benim en büyük şansım, her zaman arkamda duran bir aileye sahip olmamdı. Doğru destek ve motivasyonla engeller aşılabilir. Bu yüzden ‘Engel, aslında bir engel değildir’ diyorum.” ifadesini kullandı.

Muhabir: Muhammed Enes Yapalıkan

Engel
Spor

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