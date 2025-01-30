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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Namağlup Kadın Futbol Takımının “Güven” Veren Forveti Haberi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadelesini yenilgisiz sürdüren Vangücü Spor Kulübü, ligde 8 maçta 6 gol atan forvetleri Havin Güven'e güveniyor.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Namağlup Kadın Futbol Takımının “Güven” Veren Forveti Haberi

TFF Kadınlar 2. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, ligdeki 8 maçının ikisini beraberlik, 6’sını da galibiyetle tamamladı.

Grubunda 20 puanla lider olan Van ekibi, 8 maçta 6 gollük katkı veren en skorer oyuncuları Güven ile yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Malatya’daki İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi Güven, başarılı performansıyla teknik heyetin hücumda en çok tercih ettiği isimlerden oldu.

“Futbol sevgim beni motive ediyor”

Takımın gol yükünü sırtlayan Güven, AA muhabirine, farklı şehirde olduğu için takımla antrenman yapamadığını fakat formunu korumak için bireysel çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ortaokulda futbola başladığını anlatan Güven, “Okullar arası turnuvalara katılarak futbola başladım. Kendimi geliştirerek profesyonel futbola adım attım ve 4 yıldır kulüplerde oynuyorum. Bir yıl önce Vangücü Spor Kulübü’ne transfer oldum. Şu an ligde lideriz. Şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz.” dedi.

Malatya’da üniversite okuduğunu ve müsabakalara katılmak için her hafta Van’a geldiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

“Üniversiteyi kazandıktan sonra Van’a gelip ve dönmem daha zor oluyor. Takımdan uzak kaldığım için antrenmanlara gelemiyorum. Sadece maçlara katılabiliyorum. Buna rağmen bu sezon 8 maçta 6 gol attım. Elimden geldikçe çalışmalarımı sürdürüyorum. Pazar günleri maçlarımız oluyor, cuma günü dersim biter bitmez otobüse biniyorum. Cumartesi Van’da oluyorum, pazar günü ise sahaya çıkıyorum. Futbola aşığım. Milli takımda forma giymek ve Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Futbol sevgim beni motive ediyor. Hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ediyorum.”

“Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor”

Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin ise hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ligde en fazla gol atan oyuncunun takımlarından çıkmasını istediklerini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

“Kızlarımız bir yandan üniversitelerde beden eğitimi ve antrenörlük bölümü okurken bir yandan da futbol kariyerlerine devam ediyorlar. Havin Güven de tatil olduğu için bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Üniversite okuduğu zamanlarda ise maçtan maça geliyor. Bireysel antrenman programlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Havin, büyük bir yükün altında çünkü Malatya’dan buraya geliyor. Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor. Mücadele etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor.”

Muhabir: Orhan Sağlam

futbol
Gol
Güven
Takım
Van

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