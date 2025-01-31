Milli Teknolojiler 15 Ülkede Haberleşmeye Katkı Sağlıyor Haberi

Deniz, kara, hava ve uzay platformlarına yerli, yenilikçi ve özgün haberleşme teknolojileri ile aviyonik sistemler geliştiren CTech, faaliyetlerinde 20 yılı geride bıraktı.

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, AA muhabirine, 2005 yılında İstanbul Anadoluhisarı’nda girişim sermayesi firması olarak 300 metrekarelik bir binada kurulduklarını söyledi.

Ardından Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent’te, 2014’te ise Teknopark İstanbul’da çalışmaya başladıklarını anlatan Fırat, 2012’de Bilkent Cyberpark’ta Ankara ofisini açtıklarını, 2018’de TUSAŞ iştiraki olduklarını ifade etti.

Bugün toplam 5 bin 500 metrekarelik alanda, 260 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini dile getiren Fırat, “İstikrarlı gelişimle, çekirdek bir kadrodan büyük ölçekli bir şirkete dönüştük. Ürettiğimiz yerli ve milli teknolojiler, hava, kara, deniz ve uzay platformlarında, hem ülkemizde hem de yurt dışında güvenle kullanılıyor.” dedi.

Türkiye’de başarıyla görev yapan ve NATO tarafından tercih edilen SecureARX ürünü hakkında bilgi veren Fırat, şöyle konuştu:

“2006 yılında, güvenlik güçlerimiz için NATO standartlarına uyumlu, saniyede binlerce kez frekans atlama kabiliyetiyle güvenli ve karıştırmaya karşı dayanıklı SecureARX Güvenli Uydu Haberleşme Terminali’ni geliştirmeye başladık. 2014’te bu ürünümüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güvenli ve karıştırmaya dayanıklı uydu terminali tedarikçisi seçildik. Aynı ürünle, 2024’te NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı’nın Uydu Haberleşmesi Yer Sistemleri’nin Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Sistem ihalesini kazandık. Böylece, ürün geliştirme çalışmamızdaki başarı, TSK ve NATO’nun tercihleriyle tescillenmiş oldu.”

Milli teknolojiler uzaya taşındı

Mitsubishi Electric (Melco) firması ile işbirliği yaparak 2008’de uzay alanında çalışmalara başladıklarına işaret eden Fırat, uydu-uzay çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

“Uydu sistemleri, uydu bileşenleri, uzay tabanlı iletişim sistemleri, uydu yer sistemleri ve diğer uzay teknolojileri üzerine yoğunlaştık. 2014’te ülkemizin o güne kadarki en nitelikli ve kapsamlı AR-GE programı ve vizyon projesi olan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın konsorsiyumunda TUSAŞ, ASELSAN ve TÜBİTAK UZAY ile birlikte ana yüklenici olarak yer aldık. Uydunun yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayan ve kritik alt sistemlerinden biri olan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemini geliştirdik. Bu sayede uydu sistemlerinin tasarımı, uzay kalifiye üretim süreçleri, test ve uydu entegrasyon gibi alanlarda uzmanlaştık. TTM alt sisteminde 14 farklı ekipman türünden 11’inin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi ve kalifikasyon faaliyetlerinin tamamı ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. TÜRKSAT 6A’da yerlilik oranı yüzde 80’i geçti ve biz de bu 11 ekipmanla yerlilik oranına katkıda bulunduk.

“2021’de Thales Alenia Space firmasına Türkiye tarihinin ilk uzay kalifiye ürün ihracatını gerçekleştirdik.” diyen Fırat, şöyle devam etti:

“2024’te TÜRKSAT 6A’nın uzaya gönderilmesiyle 71 bin kilometre mesafeden haberleşme gerçekleştiren ilk yerli firma olduk. Uydunun, yer istasyonları aracılığıyla izlenmesini ve kontrolünü sağlayan bütün veri akışı, TTM Alt Sistemi üzerinden kesintisiz bir şekilde gerçekleşmeye devam etmektedir. GÖKTÜRK-Y uydusunun Isıl Yapısal ve Yeterlilik Modeli’nin (IYYM) doğrulama faaliyetleri kapsamında, uydu panellerine entegre edilecek 31 farklı kukla ekipmana ait mekanik ve ısıl tasarım faaliyetlerini de gerçekleştirdik. Ayrıca uydunun IYYM’sinde kullanılacak toplamda 77 ekipman, çevresel test ve vakum şartlarına uygun olacak şekilde CTech tarafından başarıyla üretildi.”

Sınırları kaldıran teknolojiler

Uydu haberleşme çalışmaları kapsamında 2015’te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ ile özgün ve uluslararası standartlara uyumlu, hareketli platformlar için geniş bantta, yüksek hızda veri aktarımı sağlayan SkyARX Uydu Haberleşme Terminalinin tasarım ve üretimine başladıklarını anlatan Fırat, şu bilgileri verdi:

“2019’da TUSAŞ ANKA İnsansız Hava Aracı, SkyARX ile ilk uçuşunu yaptı ve 2024’te SkyARX’ın uçuş deneyimi 300 bin saate ulaştı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’na yerleştirilen baz istasyonunun afet bölgesinde topladığı telefon iletişim verileri, İHA’daki SkyARX aracılığıyla uydu üzerinden operatörün yer ağına aktarıldı. Böylece SkyARX, bölgedeki cep telefonu iletişimine katkı sağladı. Yine 2024’te Leonardo firmasının bir Asya ülkesine tedarik edeceği deniz karakol uçakları için uydu haberleşme çözümü sağlamak üzere anlaşma imzaladık. Ülkemiz insansız deniz araçları (İDA) alanında da dünyada çok önemli bir yere sahip ve ülkemizdeki İDA projelerinin büyük kısmında CTech uydu haberleşme terminali AquaARX yer alıyor.”

“Helikopter kanatçıklarının sinyal kesici etkisine karşı geliştirilen HeliARX ürünümüz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk helikopter uydu haberleşme çözümü oldu.” ifadelerini kullanan Fırat, konuşmasına şöyle devam etti:

“Uydu haberleşmesine ek olarak 2015’te Ufuk Hattı ve Dışı (LOS ve NLOS) Haberleşme Terminal ailemiz olan UfukLink Mini ürünlerimizin tasarım ve üretimine başladık. Bugün, ülkemizdeki insansız kara araçlarının çoğunluğunda UfukLink Mini ürünlerimiz kullanılıyor. Otonom ve yarı-otonom kara, hava ve deniz platformları için uydu, RF-LOS, 4G/LTE/5G (GSM) gibi çeşitli iletişim kanallarını tek ve güçlü bir kanalda birleştiren SCOFUS ürünümüzü geliştirdik. Bu ürünümüz, CTech patentli algoritması ile kesintisiz ve güvenilir haberleşmenin devamını sağlayarak dünyada örneği zor bulunan bir çözüm sunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl yerli kara kutu ürünümüzü duyurduk. Bunların dışında Türkiye’nin ilk yerli üretim ve yüksek bant genişliğine sahip radyolinkini telekom operatörlerine sunan şirket olduk.”

Amaç “dünya markası” olmak

Cüneyd Fırat, gelecek hedeflerinin yurt dışına daha fazla satış yapmak ve ürünleşme olduğunu söyledi.

“Uydu ve ufuk hattı haberleşme konusunda savunma, havacılık, uzay ve telekom gibi alanlarda öncü bir konumdayız. CTech ürünleri, yaklaşık 15 ülkede aktif olarak kullanılıyor.” diyen Fırat, şunları kaydetti:

“Elektronik karıştırmaya dayanıklı güvenli uydu modemimiz, NATO ile birlikte çalışabilirlik noktasında tüm üye ülkelere sunulabilecek bir potansiyele sahip. Bundan sonraki hedefimiz, dünya pazarındaki yerimizi genişletmek olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde yurt dışı ofisleri açmak ve yurt dışında yeni işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Amacımız, bir dünya markası olmak ve faaliyet alanlarımızda dünyanın öncü şirketi haline gelmektir. 20 yıllık süreçte ürünleşme konusunda da önemli adımlar attık. Ürünlerimiz, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava platformlarında başarıyla görev yapıyor. 2024 itibarıyla bu alanlara uzayı da ekledik. Ürünleşme yolculuğumuza devam ederek daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.”

Muhabir: Göksel Yıldırım