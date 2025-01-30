Mi̇t, Hamas’ın Elindeki 5 Taylandlı Rehinenin Gazze’de Serbest Bırakılmasını Sağladı Haberi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025’te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.

Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze’den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze’de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.

MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.

Muhabir: Utku Şimşek