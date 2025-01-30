SON DAKİKA
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi

Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremden etkilenenler yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya’daki afetzedeler, güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

Açıklamada, konutlarına kavuşan hak sahiplerinin görüşlerine yer verildi.

Hak sahibi Yunus Aksoy, TOKİ’nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hak sahibi Yaşar Bentli de “Deprem çok büyüktü. Duvarların üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. ‘Kıyamet bu olsa gerek’ diye düşündüm.’ ‘Malatya’mız 20-30 senede ayağa kalkmaz’ dedim.” ifadesini kullandı.

Ayşehan Öge ise bir sene dolmasının ardından en iyi şekilde evlerin teslim edildiğini belirterek, “Eve girdiğimde gördüm ki gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu.” diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi Sevda Aksoy, yapılan evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun, çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ’ye yöneldi. ‘Söz değil icraat var’ diyorlar ya gerçekten de öyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında.”

Bakan Kurum evlerine taşınanların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerine taşınanların görüntülerini paylaşarak, bölgedeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175’inin tamamlandığını, sağlam, güvenli yuvalar yükseldikçe, bir vatandaşı daha rahat ettirdikçe sevinçlerinin katlandığını vurguladı.

Muhabir: Alper Şaşmaz

Konut

İlgili Haberler

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:36

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:28

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi

Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi