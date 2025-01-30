Lübnan’da Hükümet Kurmakla Görevlendirilen Selam, “Partisiz Hükümet” Kuracağını Açıkladı Haberi

BEYRUT (AA) – Selam, başkent Beyrut’un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

“Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrasında aldığı kararlardan geri adım atmayacağını” belirten Selam, yaşanan zorluklara rağmen Lübnan’da yakında hükümetin kurulacağını kaydetti.

Hükümetin kurulmasıyla birlikte Arap dünyasının ve uluslararası toplumun Lübnan’a olan desteğinin sağlanacağına dikkati çeken Selam, “Hiçbir bakanlık herhangi bir gruba ait değildir, hiçbir gruba yasak bir bakanlık yoktur.” ifadesini kullandı.

Selam, “Bakanlar milletvekillerinden ayrı olacak, belediye ve parlamento seçimlerindeki adaylar hükümette yer almayacak ve hiçbir partinin temsil edilmediği ulusal yetkilere sahip bir hükümet kurulacak.” dedi.

Lübnan’da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak’ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam’ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi’nin son dört hükümette olduğu gibi Maliye Bakanlığını alma konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.

Muhabir: Çağrı Koşak