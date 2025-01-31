Lpg Tankları Ve Vites Kutusuna Gizlenen Uyuşturucular “Gümrük Muhafazanın” Gözünden Kaçmadı Haberi

EDIRNE (AA) – Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı’nda üç günde 4 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Ekipler, şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş uyuşturucuları bulmak için risk analizleri kapsamında dedektör köpeklerin yardımıyla arama yaptı.
Aramalarda “zula” adı verilen gizli bölmelerde 217 kilogram uyuşturucu bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muhabir: Doğukan Keskinkılıç
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi