Kolombiya Lideri Petro, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilme Şeklini “Toplama Kamplarına” Benzetti Haberi

BOGOTA (AA) – Basına gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Petro, ABD’den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin durumuna değindi.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmasına atıfta bulunarak, “Hem bizim hem de onların öğrenmesi gereken bazı dersler var. Onlar açısından bakarsak, sanırım, kendi ülkelerinden göndermek istedikleri insanları kelepçeli bir şekilde çıkarmamaları gerektiğini öğrenmeliler.” ifadesini kullandı.

ABD’nin göçmenleri sınır dışı etme yöntemlerini Nazi Almanya’sının toplama kamplarına benzeten Petro, “Orada (ABD’de) bir siyasi tartışma olacak. Örneğin, Almanların 1943’te yaptıkları hatayı tekrar edip etmediklerini sorgulamak gerekir; çünkü onlar da trenleri ve demiryollarını kullanarak vagonlar dolusu Yahudi, sosyalist ve komünisti toplama kamplarına götürüyordu.” dedi.

Petro, sınır dışı edilen çocuklara vurgu yaparak, sözlerini şunları kaydetti:

“Sayın Trump, 42 Kolombiyalı çocuğa suçlu olduklarını nereden söyleyecek? 42 çocuğa söylediği gibi, suçlu olan yüz binlerce kişiye de 1943’te böyle düşündüklerini söyleyecek. İnsanlık, bilgeliğiyle bunun üstesinden geldi. İnsanları toplu halde suçlu ilan edemezsiniz, bireysel suçlar ayrıdır, suçlu olan yargılanır, grup değil. Latin Amerikalı olsun, yerli olsun ve siyah olsun suçlu muamelesi görüyor.”

Muhabir: Sinan Doğan