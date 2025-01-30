SON DAKİKA
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Kolesterol Seviyesi Sabit Olmayan Kişilerin Demansa Yakalanma Riski Daha Yüksek Haberi

Kolesterol Seviyesi Sabit Olmayan Kişilerin Demansa Yakalanma Riski Daha Yüksek Haberi

Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Kolesterol Seviyesi Sabit Olmayan Kişilerin Demansa Yakalanma Riski Daha Yüksek Haberi

Science Daily’nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.

Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.

Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulguları “Neurology” dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Sercan İrkin

İlgili Haberler

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:36

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:28

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi

Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi