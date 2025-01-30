Kapadokya’ya Gelen 6 Turistten 1’I Bölgeyi Balonla Kuş Bakışı Keşfetti Haberi

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri ile doğal ve kültürel zenginliklerle bezeli Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti konuk ediyor.

Kapadokya’da hava koşullarının uygun olduğu her sabah Nevşehir’in Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları ise turistlerin bölgede en fazla ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yıl gezen 4 milyon 374 bin 19 turistin 769 bin 814’ü sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya’yı kuş bakışı seyretti.

“Balon turlarında 700 bini aşan taşıma kapasitesine ulaştık”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, AA muhabirine, Kapadokya’nın son yıllarda turizmde yükseliş yakaladığını söyledi.

Nitelikli turist sayısındaki artışın balon turlarına da yansıdığını belirten Aldemir, “2024 yılında iyi bir ivme yakaladık, nitelikli turist sayısı arttı. 2025’e girerken yılbaşına da bir önceki yıla kıyasla yüzde 20’lik artışla başladık. Bu yıl da güzel bir sezonla karşılaşacağız. Balon turlarında da 700 bini aşan taşıma kapasitesine ulaştık. Kapadokya bölgesi, dünya standartlarının üzerinde kaliteli hizmet sunan iddialı bir turizm bölgesidir.” dedi.

Balon turuna katılımda rekora ulaşıldı

Royal Ballons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler de balon turuna ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, 2025’in balon turizminde bölgede yeni rekorlara ulaşılacak bir sene olmasını diledi.

Bu yıl nisan ayından itibaren turizmin yoğun olacağının sinyallerinin alındığını dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

“2024’te başarılı bir yılı geride bıraktık. Tüm zamanlara kıyasla en çok yolcu uçurduğumuz bir yıl oldu. Bundan sonraki hedeflerimiz bu rekoru geçmektir. Pazar çeşitliliği açısından verimli bir yıl oldu. Kapadokya, dünya ticari balonculuğunun başkentidir. Bunu yolcu sayımızdan anlıyoruz. Önceden Kapadokya’ya gelmişken balon turuna katılalım ifadesi artık, sırf balon turuna katılmak için de gelenlerle değişti. Kapadokya’daki balon turları ülkemizin en önemli turizm ürünlerinden birisi haline geldi. Kapadokya ve balon turu bir dünya markası oldu. Ancak tanıtım çalışmalarımıza ulusal ve uluslararası alanda devam etmeliyiz.”

“Her 6 turistten 1’i Kapadokya’yı gökyüzünden keşfetme imkanı buldu”

Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut da Kapadokya’da peribacaları arasında gezen turistlerin, bu eşsiz güzelliğin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan balon turlarına da ilgi gösterdiğini aktardı.

Yaşanan yoğunluğun turizmcileri memnun ettiğini vurgulayan Karatut, “Kapadokya bölgesinde her yıl olduğu gibi milyonlarca turisti misafir ettik. Kapadokya 2024 yılında da turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bölgeye gelen turistler müze ve ören yerlerini gezip çeşitli etkinliklere katılıyor. Balona ilgi 12 ay boyunca devam ediyor. Bölgeye gelen her 6 turistten 1’i Kapadokya’yı gökyüzünden keşfetme imkanı buldu. Aktiviteler, kaliteli hizmet sektörü ve tesislerle Kapadokya, Türkiye’nin turizm imajını güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Behçet Alkan