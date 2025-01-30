Kaçkar Dağları’ndaki “Heliski” Etkinliğinde 4. Hafta Heyecanı Yaşanıyor Haberi

RIZE (AA) – Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de ise bu spor, Kaçkar Dağları’nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2005’ten beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’ndaki yapılan heliski, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Heliski etkinliği, Ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başladı. Etkinliğin dördüncü haftasıyla birlikte 80 sporcu, Kaçkar Dağları’nda heliski heyecanı yaşadı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu bölgede, güvenlik sporcular için en üst seviyede tutuluyor.

Muhabir: Fikret Delal