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02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Otoyolun Sancaktepe mevkisi Ankara yönünde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsün emniyet şeridinde yandığı görülüyor.

Muhabir: Cüneyt Sevindik

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