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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
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İsrail’in, Unrwa’nın Doğu Kudüs’teki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Yürürlüğe Girdi Haberi

İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı yürürlüğe girdi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
İsrail’in, Unrwa’nın Doğu Kudüs’teki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Yürürlüğe Girdi Haberi

KUDÜS/CENEVRE (AA) – İsrail’in tanıdğı sürenin dolması üzerine UNRWA’nın Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları Doğu Kudüs’ü terk ederken, yerel çalışanlar da UNRWA merkezine gelmedi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini sonlandırmasını ve 48 saat içinde kentteki yerleşkelerini boşaltmasını istemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024’te UNRWA’nın işgal altındaki Doğu Kudüs’ün yanı sıra İsrail’deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA’nın işlevi ve İsrail’in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950’den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA’ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze’de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA’nın 14 çalışanının “7 Ekim saldırılarına katıldığı” iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA’nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi’nden (Knesset) geçirilmişti.​​​​​​​

BM’den, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan kararının yürürlükten kaldırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini sonlandırma kararının yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan kararının yürürlüğe girmesine ilişkin X’ten paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “UNRWA olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında gıda dağıtımı, sağlık hizmeti, eğitim ve diğer hizmetler ciddi şekilde zarar görecek. Bu durumun, 10 binlerce Filistinlinin insan hakları üzerinde doğrudan ve korkunç etkileri olacak. UNRWA’nın temel çalışmalarını kısıtlayan ve İsrail Meclisi’nin kabul ettiği yasa yürürlükten kaldırılmalı.” ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Abdel Ra’ouf D. A. R. Arnaout,Ali Semerci,Muhammet İkbal Arslan

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Unrwa
Yasa

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