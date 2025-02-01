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09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
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23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
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İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi

İsrail'in, Hamas'la yapılan Gazze'deki ateşkes ve takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskınlar, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalıştığı bildirildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi

RAMALLAH (AA) – Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs’te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, ordunun esirlere ve ailelerine yönelik uygulamaları arasında onlarca kişiye yönelik tehditler, hatta öldürme ve gözaltlar, evlere yönelik vandallık eylemlerinin kayıt altına alınması ve esirlerin serbest bırakılmasından dolayı herhangi bir kutlama etkinliği yapılmaması, herhangi bir bayrak veya flama çekilmemesi yönünde uyarıların yer aldığı dile getirildi.

İsrail’in “terör estirdiği” bu uygulamalarının, ilk grup esirin serbest bırakılmasıyla başladığı kaydedilen açıklamada, İsrail’in amacının, serbest bırakılan Filistinli esirin sembolizmini ve Filistin halkının bilincindeki statüsünü sarsmak olduğu dile getirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze’deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Aysar Alais,Ali Semerci

Esir
Filistin
Serbest

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