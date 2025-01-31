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İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi

İsrail ordusu, 8 ay sonra ilk kez sivil geçişlere kısmen açılacak olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için çekildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi

KUDÜS (AA) – İsrail ordu radyosunun haberinde, anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin nasıl yapılacağı aktarıldı.

  • Gazze Şeridi’ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grup yarın Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapacak

Hamas ve İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında açılacak Refah Sınır Kapısı’ndan sadece Gazze sakinleri çıkış yapabilecek, Gazze’ye dışarıdan giriş olmayacak.

İsrail ordusunun, anlaşma uyarınca bugün kontrolü “yabancı güçlere” devrederek Refah Sınır Kapısı’ndan çekildiği ve Philadelphi Koridoru’nda yeniden konuşlandığı bildirildi.

Sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verileceği ve geçişlerin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacağı aktarıldı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, İsrail ile savaşırken yaralanan Hamas mensuplarının Mısır’a geçmesine izin verilirken 7 Ekim 2023’teki “Aksa Tufanı” saldırısına katılanlara izin verilmeyeceği kaydedildi. İsrail ordu radyosu haberinde bu madde, “sindirilmesi en zor madde” olarak tanımlandı.

Sınır kapısında Avrupa Birliği adına bir güç ile Mısırlı ve Hamas üyesi olmayan Filistinlilerin bulunacağı, İsrail resmi olarak kabul etmese de söz konusu Filistinlilerin Ramallah yönetimine bağlı olacağı ve sadece geçiş izinlerini damgalayacakları bildirildi. Buradaki tüm görevlilerin İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet’in kontrolünden geçeceği öne sürüldü.

Anlaşmaya göre mekanizma şu şekilde işleyecek:

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları (ABD, Katar ve Mısır) sınır kapısından geçecek isimleri önceden İsrail’e iletecek. Şin-Bet listeyi kontrol ettikten sonra geçmesini kabul ettikleri kişilerin bulunduğu listeyi Mısır’ın onayına sunacak. Mısır’ın da onay verdiği kişiler Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır tarafına geçiş yapabilecek.

İsrail ordu radyosu haberinde, Mısır’a geçecek ilk grubun listesinin İsrail’e teslim edildiği ve İsrail’in listeyi onayladığı kaydedildi.

İlk grubun yarın geçeceği açıklanmıştı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi’ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapacağı bildirilmişti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı’ndan yola çıkacak.” ifadesine yer verilmişti.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024’te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı’nı 7 Mayıs 2024’te işgal etmişti.

Gazze’nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı’nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

Muhabir: Faruk Hanedar

Anlaşma
Geçiş
İsrail
Mısır
Yaralı

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