Irak Ve Suriye’nin Kuzeyinde 13 Pkk/Ypg’li Terörist Etkisiz Hale Getirildi Haberi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar.”
Muhabir: Utku Şimşek
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi