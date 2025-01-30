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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
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İngiltere’de Açtığı “Veri Koruma Davası” Reddedilen Trump, 360 Bin Dolarlık Yargılama Masrafını Ödemedi Haberi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'de açtığı davanın reddedilmesinin ardından 360 bin dolar tutarındaki yargılama masrafını ödemediği bildirildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
İngiltere’de Açtığı “Veri Koruma Davası” Reddedilen Trump, 360 Bin Dolarlık Yargılama Masrafını Ödemedi Haberi

The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump’ın “veri koruma davası” açtığı Orbis Business Intelligence şirketinin avukatları, Şubat 2024’te reddedildiğini ancak ABD’nin yeni başkanının yargılama masrafını ödemediğini duyurdu.

Avukatlardan Mark Friston, mahkemenin dava masrafı olarak Trump’ın 360 bin dolar ödemesine hükmettiğini belirterek, “Ödemenin yapılmaması için gerçek bir neden gösterilmedi.” dedi.

Friston, Trump’ın devlet başkanı olarak herhangi bir yaptırıma karşı “dokunulmazlığı”nın bulunduğunu savunduğunu ancak özel dava olduğu için bu argümanının “tamamen umutsuz” olduğunu öne sürdü.

Trump’ın avukatı Jacqueline Perry ise yaptığı açıklamada, “Müvekkiliniz özgür dünyanın başkanı olduğunda ve her şeyi altüst etmeye çalıştığında talimat almak zordur. Bu, onun önem verdiği konular arasında üst sıralarda değil.” diye konuştu.

İngiliz Yargıç Hakim Jason Rowley, davanın reddedilmesiyle Trump’ın Şubat 2024’te 28 gün içinde 360 bin dolar ödemesi gerektiğine hükmetmişti.

Trump, Orbis Business Intelligence şirketinin kurucu ortağı eski MI6 ajanı Christopher Steele tarafından hazırlanan ve 2017 yılında BuzzFeed web sitesi tarafından yayımlanan dosyada Rusya’da “sapkın cinsel eylemlerde” bulunduğu iddiasına karşı İngiltere’de dava açmıştı.

Muhabir: Nuri Aydın

Dava

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