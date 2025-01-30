SON DAKİKA
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
09:21 Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Humus’ta Devrik Esed Rejiminin Uyuşturucu Depolarından Biri Daha Ortaya Çıkarıldı Haberi

Humus’ta Devrik Esed Rejiminin Uyuşturucu Depolarından Biri Daha Ortaya Çıkarıldı Haberi

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Humus’ta Devrik Esed Rejiminin Uyuşturucu Depolarından Biri Daha Ortaya Çıkarıldı Haberi

HUMUS (AA) – Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi’nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti.

AA ekibi depoyu görüntüledi. Kayıtlarda, depoda captagon tipi uyuşturucular bulunduğu görülüyor.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed’in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80’inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak’ta da Suriye’de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depoyu, tırlar dolusu uyuşturucu maddeyi ve bunların gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

Muhabir: Ahmet Karaahmet,Dilara Karataş

Uyuşturucu

İlgili Haberler

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:36

İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:35

Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu Yeni Objelerle Zenginleşiyor Haberi

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:34

Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi
Yerel Haber
30 Ocak 2025, 22:28

Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi

Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Nasa’nın Uzayda Mahsur Kalan Iki Astronotu, Birlikte Ilk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi