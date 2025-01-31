Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin KİT’ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT’ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + diğer iştirakler) 14 milyar 126 milyon 87 bin lira, KİT’lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 456 milyon 928 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 864 bin 82 lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazine’nin vergi dışı gelirleri, geçen yılın son çeyreği itibarıyla 15 milyar 622 milyon 530 bin lira olarak hesaplandı.
Bu kapsamda 2024 yılı toplam gelirleri ise 54 milyar 225 milyon 144 bin lira olarak gerçekleşti.
Muhabir: Mehtap Yılmaz Özdemir
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