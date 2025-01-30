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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Anasayfa » Gündem » Hamas, Esir Takasının Üçüncü Turunda Gazze’deki İsrailli 3 Esirden Birini Kızılhaça Teslim Etti Haberi

Hamas, Esir Takasının Üçüncü Turunda Gazze’deki İsrailli 3 Esirden Birini Kızılhaça Teslim Etti Haberi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Hamas, Esir Takasının Üçüncü Turunda Gazze’deki İsrailli 3 Esirden Birini Kızılhaça Teslim Etti Haberi

KUDÜS (AA) – Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi’nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.

Hamas’tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 İsrailli esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

Muhabir: Faruk Hanedar

Esir

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