Güneş Enerjisine Dayalı Yeka Yarışmaları 4 Şubat’ta Yapılacak Haberi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sayfasında yayımlanan duyuruya göre, yarışma “G24-Kütahya GES”, “G24-Antalya GES”, “G24-Van GES”, “G24-Malatya GES”, “G24-Karaman GES” ve “G24-Karapınar GES” sıralamasıyla yapılacak.
Yarışmalar, 4 Şubat Salı günü saat 10.00’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Başvuru sahiplerinin yarışmaya yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.
“G24-Kütahya GES” için 33, “G24-Malatya GES” için 31, “G24-Antalya GES” için 27, “G24-Van GES” için 23, “G24-Karaman GES” için 23, “G24-Karapınar GES” için 9 başvuru gelmişti.
Muhabir: Gökçe Topbaş
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