Gazze Için Hazırlanan 24 Ton Gıda Malzemesi Ürdün’e Ulaştırıldı Haberi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.” ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Yusuf Soykan Bal