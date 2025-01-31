Galatasaray Ve Fenerbahçe’nin Uefa Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turundaki Rakipleri Belli Oldu Haberi

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda’dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht’in rakibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off’u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham’ın rakibi olacak.
Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat’ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
Muhabir: Can Öcal
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi