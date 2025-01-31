SON DAKİKA
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
22:55 Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
02:05 Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi
01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
23:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025’In Sonuna Geldiğimizde Enflasyon Sorununu Büyük Oranda Çözülecek Haberi
23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
22:55 Bm, Abd Başkanı Trump’ın Göçmenleri Guantanamo Körfezi’ne Gönderme Planına Tepki Gösterdi Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi

Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de son 16 turu için play-off oynayacak.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi

AMSTERDAM (AA) – Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom’un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Kaan Ayhan’ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei’nin ortasında Abdülkerim’in uzaklaştıramadığı top, Brobbey’in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim’e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim’in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada Brobbey’in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera’da kaldı.

66. dakikada Sara’nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi’nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1’e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Emrah Oktay

Ceza Sahası
Önünde

İlgili Haberler

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti: Zor Olacağını Biliyoruz, Sayısal Anlamda Eksiğimiz Var Haberi
Spor
29 Ocak 2025, 20:52

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti: Zor Olacağını Biliyoruz, Sayısal Anlamda Eksiğimiz Var Haberi

Trabzonspor’dan Ozan Tufan Hamlesi
Spor
21 Haziran 2024, 16:47

Trabzonspor’dan Ozan Tufan Hamlesi

EURO 2024’te Bugün Oynanacak Maçlar
Spor
21 Haziran 2024, 12:48

EURO 2024’te Bugün Oynanacak Maçlar

Türkiye-Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Spor
21 Haziran 2024, 10:21

Türkiye-Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

EURO 2024’te Bugün Hangi Maçlar Var?
Spor
20 Haziran 2024, 11:30

EURO 2024’te Bugün Hangi Maçlar Var?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 Rakipleri Belli Oldu
Spor
19 Haziran 2024, 15:02

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 Rakipleri Belli Oldu

Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor Haberi
Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze’nin Yeniden Imarının 10 Ila 15 Yılı Alabileceğini Söyledi Haberi
Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze’nin Yeniden Imarının 10 Ila 15 Yılı Alabileceğini Söyledi Haberi
İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
İstanbul’da Yanan Minibüs Kamerada Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi
Çin Medyası, Abd’den, Deepseek’i Hedef Alan Siber Saldırılar Yapıldığını Iddia Etti Haberi