Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi

AMSTERDAM (AA) – Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom’un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Kaan Ayhan’ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei’nin ortasında Abdülkerim’in uzaklaştıramadığı top, Brobbey’in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim’e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim’in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada Brobbey’in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera’da kaldı.

66. dakikada Sara’nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi’nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1’e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Emrah Oktay