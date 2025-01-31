Futbolda Haftanın Programı Haberi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

Nesine 2. LigBeyaz Grup

Yarın:

14.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

14.00 Kepezspor-Sarıyer (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Kırklarelispor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-1461 Trabzon FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 GMG Kastamonuspor-Altay (Gazi)

2 Şubat Pazar:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Altınordu (Isparta Atatürk)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaköprü Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 İnegölspor-Afyonspor (İnegöl İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Artı Değer Vanspor-Giresunspor (Van Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

14.00 Belediye Derincespor-Menemen FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

2 Şubat Pazar:

14.00 Karaman FK-Motolux 68 Aksarayspor (Yeni Karaman)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespo (Mersin)

14.00 Ülkea Nazillispor-Çimentaş Elazığspor (Nazilli İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)

Nesine 3. Lig1. Grup

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Düzce Cam Düzcespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Bursaspor-Ergene Velimeşespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Silifke Şehir)

14.00 Kuşadasıspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kuşadası Özer Türk)

2 Şubat Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Bornova 1877 (Arhavi İlçe)

14.00 23 Elazığ FK-Karşıyaka (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırşehir Futbol SK-Tokat Belediye Plevnespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)

2 Şubat Pazar:

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-İnegöl Kafkas SK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (12 Haziran)

14.00 Muğlaspor-Tire 2021 FK (Muğla Atatürk)

14.00 Silivrispor-Etimesgut Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Balıkesirspor (Kelkit İlçe)

14.00 Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Zafer)

14.00 T.Metal 1963-Adıyaman FK (Aktepe)

3. Grup

Yarın:

14.00 Çorluspor 1947-1923 Mustafakemalpaşaspor (General Basri Saran)

14.00 Çankaya SK-Küçükçekmece Sinop SK (Osmanlı)

2 Şubat Pazar:

14.00 Osmaniyespor FK-Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)

14.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Yeni Ordu)

14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Aliağa Atatürk)

14.00 Pazarspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)

14.00 Karabük İdmanyurduspor-Viranşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sebat Gençlikspor (Tepecik Şenol Güneş)

2 Şubat Pazar:

13.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Mardin 1969 Spor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Edirnespor-Niğde Belediyespor (Tunca Futbol Sahası)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Polatlı 1926-Denizlispor (Polatlı İlçe)

Muhabir: Can Öcal