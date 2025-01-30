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01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
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Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolünde olmasını istediği Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Fransa, Grönland’a Askeri Birlik Göndermesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti Haberi

PARIS (AA) – Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • AB, Trump’ın Grönland açıklamalarına karşı Danimarka’ya “tam destek” veriyor
  • Grönland halkının çoğu, ABD’nin bir parçası olmak istemiyor

AA muhabirinin, “ABD Başkanı Donald Trump Grönland’a ilişkin söylemlerinde geri adım atmadı. Fransa, Danimarka’ya destek amacıyla bölgeye birlik gönderebilir mi?” sorusuna Lemoine, “Donald Trump’ın açıklamalarıyla akıllara gelen bir soru var aslında. Ancak, sizi Bakan’ın (Jean-Noel Barrot) bu hafta röportaj verdiği radyodaki açıklamalarına yönlendireceğim.” şeklinde yanıt verdi.

Lemoine, devletlerin sınırlarının ve egemenliğinin dokunulmazlığı ilkesinin Avrupa’da geçerli olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun söz konusu ilkeyi, bu hafta Paris’e gelen Danimarkalı mevkidaşlarına da hatırlattıklarını aktaran Lemoine, şöyle devam etti:

“Bir gazetecinin bunu aktardığı doğru; ancak (askeri) birlik göndermek söz konusu değil. Sadece sınırlara ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme zorunluluğunu hatırlatmak söz konusu. Bu, Avrupa Birliği’nin tüm sınırlarında ve daha geniş anlamda dünyada geçerli olan uluslararası ilişkilerde temel bir ilke.”

“Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü asla pazarlık konusu olamaz”

Lemoine toplantıda ayrıca, Barrot’un Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne (KDC) ziyaret gerçekleştirdiğini ve buradan Ruanda’ya geçeceğini aktararak, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ve Ruandalı güçlerin saldırısını kınadığını belirtti.

M23’ün kontrol altına aldığı topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen Lemoine, “Ruandalı güçler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin topraklarını derhal terk etmeli. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü asla pazarlık konusu olamaz.” diye konuştu.

Goma’daki krizin halk için ciddi güvenlik riskleri teşkil ettiğine dikkati çeken Lemoine, bu durumun, yüzbinlerce insanın yerinden edilmesine neden olduğunu kaydetti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının maddelerinin yerine getirilmesini isteyen Lemoine, bu ateşkesin, bölgede siyasi çözüm getirmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Lemoine, Almanya, Polonya gibi farklı ülkelerin katılımıyla başkent Paris’te 12 Şubat’ta Ukrayna’ya desteğin ele alınacağı bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Fransız Sözcü, Cezayir vatandaşlarının, Paris havalimanlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları iddialarının sınır polisi nezdinde inceleneceğini aktardı.

Trump, 23 Aralık 2024’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada’nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın “mutlak zorunluluk” olduğunu savunmuştu.

Muhabir: Esra Taşkın

Söz

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