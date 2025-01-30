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01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
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Filistin Asıllı Doktor Sitte’ye Göre İsrail’in Sağlık Sistemini Yıkması Soykırımın Ön Hazırlığıydı Haberi

Filistin asıllı İngiliz doktor ve İskoçya'daki Glasgow Üniversitesinin Rektörü Gassan Ebu Sitte, İsrail'in, Gazze'deki sağlık sisteminin yok edilmesini soykırım projesinin ön hazırlığı gördüğünü bildirdi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Filistin Asıllı Doktor Sitte’ye Göre İsrail’in Sağlık Sistemini Yıkması Soykırımın Ön Hazırlığıydı Haberi

CENEVRE (AA) – Anadolu Ajansının (AA) “Gazze’de Yaşanan Soykırımın 6 Farklı Yüzü” başlıklı dosyasının üçüncü haberinde AA muhabiri, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail’in ayrım gözetmeksizin ve sistematik olarak gerçekleştirdiği saldırıların Gazze’deki sağlık sistemine etkisini ele aldı.

  • BM Raportörü Alsalem, Gazze’de sistematik soykırım yapıldığını belirtti

Sitte, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki sağlık sistemini hedef aldığı saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’in, Gazze’yi insanların yaşayamayacağı hale getirmek amacıyla en başından bu yana Filistin’in sağlık sistemini yok etmeyi askeri doktrininin merkezinde tuttuğuna dikkati çeken Sitte, İsrail’in, bütün sağlık sistemini farklı bileşenleriyle parçalayacak projeyle saldırılarını başlattığını belirtti.

“İsrail, sadece binaları hedef almadı, 36 hastaneden 33’ünü yıktı.” diyen Sitte, şunları dile getirdi:

“İsrail, ayrıca sağlık çalışanlarının tüm neslini yok etmek için 1000 sağlık çalışanı, doktor, hemşire, laboratuvar teknisyeni ve sağlık profesyonelini öldürdü. Daha sonra su ve kanalizasyon arıtma tesislerini yıkarak sağlık sistemini yok etti. İnsanların evlerini de yıktı. Böylece insanların bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılıkları daha yüksek oldu. İsrail, Gazze’deki sağlık sisteminin yok edilmesini gerçekten soykırım projesinin ön hazırlığı olarak gördü. Modern savaş tarihinde sağlık sisteminin sistematik bir şekilde yok edilmesinin savaşan orduların doktrininin merkezinde yer aldığı hiçbir savaş bilmiyorum. Sağlık sisteminin imhası, İsrail için Gazze’deki yaşamın altüst olmasında merkezi bir rol oynadı.”

“Batı’daki ülkeler, bu ülkelere seyahat ettiklerinde İsrailli askerleri ve politikacıları tutuklamaya başlamalı”

Sitte, Gazze’deki sağlık sistemini yok etmenin, İsrail’in soykırımını yürütmesi açısından ne kadar kritik olduğunu anladıklarını söyledi.

İsrailli yetkililerin, askerlerin ve politikacıların Gazze’deki sağlık sisteminin yıkımı için Lahey’de yargılanmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Sitte, “Aksi takdirde bundan sonra görülecek her savaş, sağlık sisteminin yıkımının savaşın yürütülmesinde merkezi bir rol oynadığı Gazze örneğini izleyecek.” dedi.

İnterpol’ün İsrailli askerler, komutanlar ve politikacılar hakkında tutuklama emri çıkartması gerektiğine dikkati çeken Sitte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) de bunu yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sitte, “Özellikle Batı’daki ülkeler, bu ülkelere seyahat ettiklerinde İsrailli askerleri ve politikacıları tutuklamaya başlamalı.” dedi.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan

Gazze
İsrail
Savaş
Soykırım

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