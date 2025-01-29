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08:50 Kolombiya Lideri Petro, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilme Şeklini “Toplama Kamplarına” Benzetti Haberi
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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti: Zor Olacağını Biliyoruz, Sayısal Anlamda Eksiğimiz Var Haberi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, Avrupa'da tur maçlarının her zaman çok zorlu geçtiğini söyledi.

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Anadolu Ajansı Editör
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti: Zor Olacağını Biliyoruz, Sayısal Anlamda Eksiğimiz Var Haberi

HERNİNG (AA) – Müsabakanın oynanacağı MCH Arena’da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Foti, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Sayısal anlamda çok eksikleri bulunduğunu aktaran Foti, “Avrupa’da oynanan her maç gibi yarınki maç da zor olacak. Avrupa’da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz, sayısal anlamda eksiğimiz var. Buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden geleni yapacak.” ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncuların kendilerini etkileyeceğini vurgulayan Foti, şöyle devam etti:

“Eksik oyuncular bizim oyunumuzu tabii ki etkileyecektir. Buraya sayısal anlamda kısıtlı bir kadroyla geldik. İki altyapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşamıştık. İdeal olan tüm takımın olması olurdu ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz. Beraberlik halinde bir üst tura çıkma durumumuz var ama o zaman diğer maçlara bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Beraberlik yetebilir ama biz önce kazanmak için oynayacağız.”

Teknik direktör Jose Mourinho’nun teknik ekibe ve oyuncularına yakın bir alandan maçı izleyeceğini aktaran Foti, şunları kaydetti:

“İşler iyi gitmediği zaman atmosfer çok iyi olmayabiliyor. (Göztepe maçı) O an en iyi anımız değildi ama maçtan sonra da söyledik zaten devre arası bunun için var. Biz de bunu yaptık. Devre arasında bunları konuştuk. Hocamızın eksikliği hissedilecektir, varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum ilk defa başımıza gelen bir durum değil. Yarın nasıl bir sistemle oynayacağımıza dair konuşamam, o zaman rakibe avantaj vermiş olurum. İkinci yarıda 4’lüye geçmiştik ve takım daha iyi oynamıştı ama sadece sistem sebepli bir durum değildi. Oyuncuların hırsı ve isteği değişmişti. Oynayacağımız sistemden bağımsız bunların çok belirleyici olduğunu düşünüyorum.”

Yusuf Akçiçek: “Kazanmaya geldik”

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, çok zorlu bir maça çıkacaklarını ve 3 puan almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tek hedeflerinin play-off’a kalmak olduğunu ifade eden Yusuf, şöyle konuştu:

“Yarın zorlu bir maçımız var. Gerçekten buraya sadece 3 puan almaya, kazanmaya geldik. İyi oyunla galibiyet alıp play-off’a kalmak tek hedefimiz. 19 yaşında buraya çıkmak benim için büyük tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum. En büyük hedefim A Milli Takım ama şu anda aldığım süreleri önemsiyorum. Hocamız çok tecrübeli. Her antrenman yeni şeyler öğreniyorum. Benim için hepsi tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel konuşmalarımız oldu.”

Muhabir: Süha Gür

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