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09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Kadrosuna Kattı Haberi

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Kadrosuna Kattı Haberi

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübü Kızılyıldız’la anlaşma sağlandığı belirtilerek, “Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile başarılar diliyoruz.” denildi.

İmzanın ardından konuşan Mimovic, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mücahit Hüseyin Eroğul

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