Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı Kadrosuna Kattı Haberi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe’miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz.” denildi.
Muhabir: Mücahit Hüseyin Eroğul
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